Escuchar Puntos clave Resumen Escuchar 0:00 / 0:00 x1 Resumen Nota completa Puntos clave WhatsApp comenzó el 25 de noviembre de 2026 el despliegue global de los mensajes programados, que alcanza a chats individuales y grupos.

El envío se programa manteniendo presionado el botón de enviar y admite entre 10 minutos y 14 días de anticipación.

El mensaje sale aunque el teléfono esté apagado, mantiene el cifrado de extremo a extremo y el destinatario no recibe ningún aviso. Resumen WhatsApp habilitó de forma gradual una función muy pedida por sus usuarios: programar el envío de mensajes. Sirve para texto, fotos y videos, tanto en conversaciones individuales como en grupos. Para usarla hay que mantener presionado el botón de enviar, elegir la opción de programar y definir la fecha y la hora, con un margen que va de 10 minutos a 14 días. Los envíos pendientes se pueden revisar y eliminar antes de que salgan. Según lo informado por Infobae, la entrega se concreta aunque el teléfono esté apagado o sin conexión, y quien recibe el mensaje lo ve como uno común. La activación llegará a todas las cuentas en las próximas semanas.

WhatsApp empezó a habilitar los mensajes programados para todos sus usuarios el 25 de noviembre de 2026. La función permite dejar listo un texto, una foto o un video y elegir cuándo se envía, con una anticipación de entre 10 minutos y 14 días. Funciona en chats individuales y en grupos.

La novedad fue confirmada por la propia aplicación en una publicación en la red social X, según informó Infobae. Programar envíos era uno de los pedidos más repetidos de quienes usan WhatsApp a diario. Hasta ahora, la única forma de lograrlo era recurrir a recordatorios o a aplicaciones de terceros.

¿Qué son los mensajes programados de WhatsApp?

Los mensajes programados son mensajes que se escriben en un momento y se envían solos en otro. Quien los prepara elige el día y la hora exactos de entrega. Mientras tanto, el contenido queda guardado y todavía no llega al destinatario.

La herramienta está integrada en la aplicación: no hay que instalar nada adicional ni pagar un plan. Según el sitio especializado Gadgets 360, citado por Infobae, la función elimina la necesidad de usar aplicaciones externas o recordatorios para enviar algo en un horario determinado.

¿Cómo programar un mensaje en WhatsApp paso a paso?

El procedimiento parte de un gesto nuevo: mantener presionado el botón de enviar. Un toque simple sigue enviando el mensaje en el momento, como siempre. Estos son los seis pasos que detalla la información difundida:

Abrir el chat individual o el grupo donde se quiere enviar el mensaje. Escribir el texto o seleccionar la foto o el video. Mantener presionado el botón de enviar, en lugar de tocarlo una sola vez. Elegir la opción para programar el mensaje. Definir la fecha y la hora de entrega, dentro del plazo permitido. Confirmar. El mensaje queda en espera hasta el horario elegido.

Para programar un envío hay que mantener presionado el botón de enviar. Foto: Unsplash.

¿Qué se puede programar y con cuánta anticipación?

El plazo es acotado: sirve para organizar los próximos días, no para dejar mensajes a varios meses. Los límites informados son los siguientes.

Aspecto Qué permite WhatsApp Tipo de contenido Texto, fotos y videos Dónde funciona Chats individuales y grupos Anticipación mínima 10 minutos Anticipación máxima 14 días Cómo se activa Manteniendo presionado el botón de enviar Aviso al destinatario Ninguno: llega como un mensaje común

Fuente: Infobae, con datos de WhatsApp, Gadgets 360 y Gadgets Now (25 de noviembre de 2026).

¿Dónde se ven y cómo se cancelan los mensajes programados?

Los mensajes pendientes se pueden revisar antes de que salgan. WhatsApp los reúne en un espacio específico, donde aparecen los que todavía no fueron enviados. Desde ahí es posible eliminarlos antes de la entrega.

Durante las pruebas, ese apartado se ubicaba en la pantalla de información del chat o del grupo, según publicó Digital Trends en Español. El mismo medio señaló que borrar un mensaje pendiente no genera ninguna notificación para la otra persona.

¿El mensaje se envía si el teléfono está apagado?

Sí. El envío no depende de que el teléfono esté encendido en el horario elegido. Según lo informado, el mensaje sale igual aunque el dispositivo de quien lo programó esté apagado, sin conexión a internet o sin batería.

Ese punto marca la diferencia con las soluciones caseras. Un recordatorio obliga a estar disponible para enviar el mensaje a mano. Una aplicación externa, en cambio, suele necesitar permisos sobre el teléfono y sobre la cuenta.

¿El destinatario sabe que el mensaje fue programado?

No. Quien recibe el mensaje lo ve como cualquier otro. De acuerdo con Gadgets Now, citado por Infobae, el destinatario no recibe ningún aviso antes de la entrega ni una marca que distinga ese envío.

En cuanto a la privacidad, WhatsApp indicó que los mensajes programados mantienen el cifrado de extremo a extremo. Ese sistema hace que solo las personas que participan de la conversación puedan leer el contenido.

¿Cuándo llega la función a todos los usuarios?

El despliegue global comenzó el 25 de noviembre de 2026 y es gradual. WhatsApp prevé completarlo en las próximas semanas, por lo que no todas las cuentas reciben la opción el mismo día.

Antes del lanzamiento general, la función pasó por las versiones de prueba. En Android las pruebas empezaron el 12 de octubre, con la versión 2.26.40.7. En iPhone comenzaron el 22 de octubre, con la versión 26.42.10.19, según el detalle publicado por Infobae.

¿Por qué todavía no me aparece la opción?

Porque la activación se hace por etapas. La disponibilidad puede variar según la cuenta, el dispositivo y la versión instalada de la aplicación. Tener la última actualización ayuda, pero no garantiza que la función aparezca de inmediato.

Lo recomendable es mantener WhatsApp actualizado desde la tienda oficial del teléfono y probar el gesto de mantener presionado el botón de enviar. Si no aparece la opción, hay que esperar a que la habiliten en esa cuenta. Para quienes usan la aplicación en más de un equipo, puede servir repasar cómo funciona el modo multidispositivo de WhatsApp.

¿Para qué sirve programar un mensaje?

Sirve para que un mensaje llegue en el momento oportuno sin depender de la memoria ni del horario de quien lo escribe. Los ejemplos que acompañaron el anuncio son cotidianos:

Otros husos horarios: saludar a alguien que vive en otro país sin despertarlo de madrugada.

saludar a alguien que vive en otro país sin despertarlo de madrugada. Recordatorios: avisar de un examen o de una fecha importante el día anterior.

avisar de un examen o de una fecha importante el día anterior. Cumpleaños: dejar listo el saludo para que llegue justo a la medianoche.

dejar listo el saludo para que llegue justo a la medianoche. Grupos: programar un aviso para un grupo de trabajo, de familia o de estudio en un horario razonable.

Para comercios y profesionales que atienden clientes por WhatsApp, también puede ser una forma simple de ordenar avisos puntuales. No reemplaza a las herramientas de envío masivo: cada mensaje se programa a mano, chat por chat.

¿Cómo queda WhatsApp frente a otras aplicaciones?

WhatsApp llega más tarde que otros servicios de mensajería. Telegram ofrece mensajes programados desde 2019, según recordó Digital Trends en Español cuando la función todavía estaba en pruebas. Instagram sumó la opción en sus mensajes directos en 2025, de acuerdo con el sitio WWWhat’s new.

La diferencia está en la escala. WhatsApp tiene más de 2.000 millones de usuarios activos, según el mismo sitio, por lo que un cambio pequeño en el botón de enviar alcanza a una enorme cantidad de conversaciones.

Conclusión

Los mensajes programados resuelven una necesidad concreta: escribir cuando se puede y enviar cuando conviene. El funcionamiento es simple, con un gesto sobre el botón de enviar y un margen de 10 minutos a 14 días.

La función mantiene el cifrado de extremo a extremo, no avisa al destinatario y funciona aunque el teléfono esté apagado. Como el despliegue es gradual, puede tardar algunas semanas en aparecer en todas las cuentas.